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ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يتبادلان التهاني بعيد الأضحى

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الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، أمس، من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.

وتبادل سمو ولي العهد التهنئة مع رئيس الوزراء الباكستاني بهذه المناسبة السعيدة، سائلا الله عز وجل أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات. كما قدم رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال التهنئة لسمو ولي العهد؛ بمناسبة نجاح موسم الحج.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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