شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة متكاملة تنقذ تاريخا دينيا وإنسانيا من الاندثار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يعكس إعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية، التزام سموه - يحفظه الله - في تحقيق مُستهدفات هذا المشروع الحيوي والحضاري، الذي يهدف لإعادة الحياة إلى مواقع كان لها أثر تاريخي واجتماعي في تشكيل محيطها البشري والثقافي والفكري.

هوية المواقعوتشمل المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية مُختلف مناطق المملكة الـ 13، وهو ما يؤكد حرص سمو ولي العهد على توسيع أثر هذا المشروع، ليشمل جميع المناطق دون استثناء، بما يُحافظ على هوية المواقع طبقًا للخصائص التراثية لكل منطقة. ويحمل المشروع بالغ الأثر في إعادة الصلاة وإحياء المساجد الخاضعة للتطوير في مرحلته الأولى والبالغ عددها 30 مسجدًا، وتشغيلها بالكامل بعد أن كانت تُعاني من الإهمال لسنوات طويلة.

رمزية دينيةوتأتي مُبادرة الأمير محمد بن سلمان في تبني مشروع مُتكامل لتطوير المساجد التاريخية لإنقاذ تاريخ ديني وحضاري وإنساني بعضه يتجاوز عمره 1000 عام وكان يُمكن أن يندثر ويتلاشى لولا مُبادرة سموه بترميمها وتطويرها. وتحمل كل من المساجد التاريخية المشمولة في المشروع رمزية دينية مهمة، وبعضها لعب دورًا بارزًا في تخريج الفقهاء وتلقي العلوم الدينية.

حماية البيئةويعكس تخصيص سمو ولي العهد للشركات الوطنية المُتخصصة بالتراث العمراني للمساهمة في تطوير المساجد التاريخية، ثقة سموه الكريم بقدرتها على القيام بأعمال التطوير، بما يُحافظ على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد مُنذ تأسيسه. كما يأتي المشروع مُتزامنًا مع مبادرات سمو ولي العهد المُتعلقة بحماية البيئة، حيث يُراعي المشروع إبراز المواد العمرانية من طبيعة المكان، وأصولها المكونة لعملية تجديد المساجد التاريخية.