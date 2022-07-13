شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية على ملاحم وصالونات وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الميدانية على منشآت الملاحم وصالونات الحلاقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، والتقيد بضوابط سلامة الأغذية للاستخدام الآدمي، ضمن حملات «جودة الحياة»، و«صحتكم تهمنا».

وواصلت البلدية زيارة منشآت الحلويات والمطاعم والمغاسل وصالونات الحلاقة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات النظامية حيال المنشآت المخالفة، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

كانت البلدية قد زرعت الشجيرات والزهور للطرق والساحات والمرافق العامة وذلك تزامنا مع حلول عيد الأضحى، ضمن جهودها الميدانية المتواصلة، إضافة إلى تنظيف وصيانة ومتابعة المرافق البلدية في الواجهة البحرية، والحدائق.