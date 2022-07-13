شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 3 مخالفات بالمنشآت الغذائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية غرب الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، عدة ملاحظات، خلال جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتمثلت الملاحظات في عدم الالتزام بارتداء القفازات والكمامات أثناء إعداد الأطعمة، وتهالك أثاث بعض المنشآت، إضافة إلى تخزين الأغذية بطرق غير صحية، وذلك استمرارًا للجولات الميدانية، حفاظًا على سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.

من ناحيتها، كثفت إدارة صحة البيئة، ممثلة بالرقابة النسائية، جولاتها الرقابية على صالونات التجميل النسائية خلال إجازة عيد الأضحى، للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، والأدوات المستخدمة.

وكانت البلدية قد أغلقت مطعمًا، وأتلفت كمية من المواد الغذائية المحضرة مسبقًا، والتي تظهر عليها علامات التلف والعفن، خلال جولات مراقبي إدارة صحة البيئة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.