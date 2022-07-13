شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة «تحديات صناعة التمور» في المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تناقش ورشة عمل «التحديات والمعوقات التي تواجه مصنّعي التمور والمياه المعبأة بمنطقة المدينة المنورة»، التي تنظّمها الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة، يوم الثلاثاء المقبل، أهم الملاحظات المرصودة على مصانع التمور في المدينة المنورة.

وتتناول الورشة، التي يقدّمها اختصاصيّا تفتيش المنافذ بالهيئة العامة للغذاء والدواء شجاع السحيمي، وعبدالله الزاحم، عن بُعد، النقاط التطويرية لتطوير صناعة التمور بالمنطقة، والتحدّيات والمعوقات التي تواجه مصنعي التمور.