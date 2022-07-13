شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التنفيذ.. إلزام سائقي الأجرة بارتداء «الزي المعتمد» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دخل قرار الهيئة العامة للنقل بإلزام سائقي الأجرة العامة وأجرة المطار والأجرة الخاصة، وسائقي تطبيقات نقل الركاب بارتداء الزي المخصص الذي اعتمدته مؤخرًا، حيز التنفيذ، اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء.

ويلزم هذا القرار السائقين، بارتداء الزي الوطني، أو قميص وبنطال طويل، بينما يشترط على سائقي الأجرة فقط، لبس بنطال وحزام أسود، وقميص بأكمام طويلة ولون رمادي ومع وضع بطاقة التعريف.

وأتاحت الهيئة لسائقي الأجرة إمكانية ارتداء جاكيت أو معطف حسب الحاجة، في حين يتمثل الزي المخصص للنساء في العباءة أو قميص وبنطال طويل مع جاكيت أو معطف.

وقالت الهيئة العامة للنقل، في تعميم لاتحاد الغرف السعودية: إن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة، نصت على توفير الزي المعتمد من قبل الهيئة للسائقين، إضافة إلى ارتداء الزي المعتمد أثناء تأدية العمل، والالتزام به، والتأكد من التزام السائق بالزي المعتمد، مشيرة إلى صدور قرار رئيس الهيئة د. رميح الرميح، رقم «283-43-1» بتاريخ 12/5/2022، باعتماد الزي المخصص لسائقي أنشطة الأجرة.