شكرا لقرائتكم خبر عن 16.613 أضحية بـ18 مسلخا في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت المسالخ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، خلال الأيام الثلاثة الماضية، ذبح وتجهيز 16.613 أضحية، منها 13.520 من الضأن و3072 من الماعز و4 من الإبل و17 من البقر.

وأوضح مدير الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بالمنطقة د. نبيل معيض، أن الخطة التشغيلية سعت لرفع معدلات الحماية الصحية في 18 مسلخًا بمختلف محافظات المنطقة، وتنفيذ أعمال الرقابة بشكل يومي للتأكد من مدى الالتزام بالمتطلبات من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش وتنظيم دخول الأضاحي، الذي شهد سهولة تامة وانسيابية في الحركة.