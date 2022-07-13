شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة النفايات لاستقبال مرتادي شاطئ نصف القمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الفرق الميدانية بإدارة خدمات الشاطئ، التابعة لبلدية الظهران، أعمال التقاط وإزالة النفايات بشاطئ نصف القمر، لاستقبال الزوار ومرتادي الشاطئ، مشددة على الزوار ضرورة الاهتمام بنظافة الأماكن العامة، للمحافظة على البيئة.

وواصلت إدارة الأسواق جولاتها الميدانية على منشآت الخياطة والمستلزمات الرجالية، ومحال بيع الورود والهدايا، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتستهدف هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».