شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا للمنومين في «القطيف المركزي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم قسم الخدمة الاجتماعية بمستشفى القطيف المركزي، الهدايا للمرضى المنومين، لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك بدعم من لجنة أصدقاء المرضى، وبحضور المدير التنفيذي للخدمات الطبية والإكلينيكية بشبكة القطيف الصحية د. حسن الفرج.

كانت شبكة القطيف الصحية قد شاركت في الحملة التوعوية التي نظمها تجمع الشرقية الصحي، بالتعاون مع مطارات الدمام، وذلك لتوعية حجاج بيت الله قبل مغادرتهم لأداء مناسبك الحج.

على جانب آخر، فعل قسم الجلدية بالمستشفى، اليوم العالمي للبهاق، وذلك للتعريف عن البهاق وعلاجاته، وكيفية العناية بالجلد المصاب.

وحصل مركز صحي «المجيدية»، أحد مراكز الرعاية الأولية بإدارة المراكز بشبكة القطيف الصحية، على شهادة اعتماد «صديق الطفل»، بعد اجتيازه تقييم منظمة الصحة العالمية، ومنظمة اليونسيف على مستوى المراكز الصحية بالقطيف، في برنامج التشجيع على الرضاعة الطبيعية.