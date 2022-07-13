شكرا لقرائتكم خبر عن متطوع: الفرحة بخدمة الحجاج طغت على حرارة الطقس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتطوع الصحي من مدينة الأحساء، عبدالرحمن الدرويش إن موسم الحج الجاري، هو أول عام تطوع له، مشيرًا إلى أنه كان يرغب في خدمة الحجيج خلال موسم ما قبل « كورونا »، إلا أن تداعيات الجائحة قللت عدد المتطوعين، وانتظر حتى فتح المجال في العام الجاري، وتم قبوله.

وأكد «الدرويش»، من قسم طب الجراحة العامة، سعادته لقبوله هذا العام، مشيرا إلى أنه ضمن فريق يضم 12 شخصًا من محافظة الأحساء، وقال: العمل كان مرهقا بسبب الحرارة والشمس والغربة عن الأهل، خصوصًا في موسم العيد، كما أنها أول تجربة له بعيدًا عن الأهل، إلا أن خدمة ضيوف الرحمن هوّنت عليه كثيرًا من العبء.