شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد النبوي.. مهوى أفئدة الحجيج بعد أداء النسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر توافد الحجيج إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي؛ ثاني أفضل المقدسات الإسلامية، والذي يشمل الروضة الشريفة، وقبر الرسول «صلى الله عليه وسلم»، وقبري الخليفتين الراشدين أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، رضي الله عنهما، فيما رفعت القطاعات والجهات ذات العلاقة، جاهزيتها لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن، خلال موسم ما بعد الحج، وتقديم جميع التسهيلات التي تضمن انسيابية وصول الحجاج، وحركة الحافلات المتجهة إلى منافذ المغادرة البرية أو إلى مساكنهم في المنطقة المركزية.

وتعمل فرق ميدانية في عدة مراكز مؤقتة، بمشاركة الدوريات الأمنية في توجيه حافلات حجاج الجو والبحر للدخول إلى مركز الهجرة لاستقبال حافلات الحجاج، وتوجيه السيارات الصغيرة، والحافلات الخاصة بنقل حجاج البر إلى مركز استقبال حجاج البر، حيث تتمركز الفرق على مدار 24 ساعة حتى الخامس عشر من شهر ذي الحجة، لمواكبة كثافة حركة قدوم أفواج الحجاج.

وكانت قد استعدت المدينة المنورة، منذ وقت مبكر في استقبال حجاج بيت الله قبل المناسك الحج، وتستمر لمرحلة ما بعد الحج؛ إذ استقبل المسجد النبوي ‏أكثر من مليون و173 ألف مصلٍ في الروضة الشريفة، و763 ألف زائر للسلام على رسول الله ﷺ وصاحبيه خلال موسم ما قبل الحج من 1 ذي القعدة وحتى 6 من ذي الحجة، وبدءًا من مساء يوم الإثنين الماضي، تم استقبال طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين منهم الذين منّ الله تعالى عليهم أداء فريضة الحج لهذا العام، وذلك لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على رسول الله «صلى الله عليه وسلم» وعلى صاحبيه «رضوان الله عليهما».