شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. 378 مطوفة للتفويج بجسر الجمرات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مدير إدارة التفويج في شركة مطوفي حجاج الدول العربية فيصل سلاغور، عن مشاركة 378 مطوفة في برنامج تفويج الحجاج لأول مرة خلال موسم حج هذا العام. وقال «سلاغور» إنه جرى اختيار 378 مطوفة للمشاركة، في تفويج الحجاج من وإلى الجمرات، من بينهن 13 سيدة للإشراف من مركز متابعة برنامج التفويج في مقر الشركة الرئيسي في مشعر منى، ومن 4 - 5 مطوفات، تتولى مهمة التفويج في كل مركز خدمة ميدانية والبالغ عددها 73 مركزا. وأوضح أن دور المرافقات في برنامج التفويج في عامه الأول انحصر بحمل اللوحات الإرشادية وتوجيه وإرشاد الحجاج من وإلى الجمرات، بالإضافة إلى توعية الحجاج في عدم الخروج بالأوقات المحظورة والتي تكون بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة.

وعن طريقة اختيار المشاركات في التفويج، أبان «سلاغور»، أنهم ركزوا على معيارين رئيسيين عند اختيار المشاركات في برنامج التفويج، وهما قدرة المرأة البدنية على تحمل السير لمسافة تزيد على 5 كيلومترات، بالإضافة إلى قدرتها على استخدام الأجهزة الذكية المبنية على برامج التتبع.

وبين نائب رئيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني أنهم أخضعوا المشاركات في عملية التفويج لدورات نظرية وميدانية، شملت التعرف على طرقات مشعر منى، وقراءة الخرائط، ومعرفة جداول التفويج، وأوقات الحظر.

وشدد على أن التجربة لقيت نجاحا كبيرا في عامها الأول، بعد أن أظهرت المشاركات من النساء السعوديات المؤهلات قدرة كبيرة في مشاركة الرجل بتقديم الخدمة لضيوف الرحمن.

ولفت نائب رئيس الشركة إلى أن النساء المشاركات هن من السعوديات المؤهلات ذات التخصصات العلمية من حملة الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس، مؤكدا أن الشركة تنوي دراسة التجربة وتقييمها في عامها الأول للتوسع فيها مستقبلا.