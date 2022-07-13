شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. 378 مطوفة للتفويج بجسر الجمرات والان نبدء بالتفاصيل
وعن طريقة اختيار المشاركات في التفويج، أبان «سلاغور»، أنهم ركزوا على معيارين رئيسيين عند اختيار المشاركات في برنامج التفويج، وهما قدرة المرأة البدنية على تحمل السير لمسافة تزيد على 5 كيلومترات، بالإضافة إلى قدرتها على استخدام الأجهزة الذكية المبنية على برامج التتبع.
وبين نائب رئيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية محمد معاجيني أنهم أخضعوا المشاركات في عملية التفويج لدورات نظرية وميدانية، شملت التعرف على طرقات مشعر منى، وقراءة الخرائط، ومعرفة جداول التفويج، وأوقات الحظر.
وشدد على أن التجربة لقيت نجاحا كبيرا في عامها الأول، بعد أن أظهرت المشاركات من النساء السعوديات المؤهلات قدرة كبيرة في مشاركة الرجل بتقديم الخدمة لضيوف الرحمن.
ولفت نائب رئيس الشركة إلى أن النساء المشاركات هن من السعوديات المؤهلات ذات التخصصات العلمية من حملة الدكتوراة والماجستير والبكالوريوس، مؤكدا أن الشركة تنوي دراسة التجربة وتقييمها في عامها الأول للتوسع فيها مستقبلا.