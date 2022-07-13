شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء يهنئ «القيادة» بنجاح الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - يحفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ.

وقال سموه: إن الخدمات الكبيرة التي قدمتها القيادة الرشيدة - أيَّدها الله - تؤكد دائمًا حرص المملكة قيادةً وشعبًا على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وتمثل نهج قادة هذه البلاد المباركة في خدمة ضيوف الرحمن منذ عهد الملك المؤسّس - رحمه الله -، مشيرًا إلى أن الخدمات والتسهيلات الهائلة التي قدمت انعكست على انسيابية رحلة الحجاج منذ وصولهم إلى المملكة ومرورهم بالمشاعر المقدسة حتى مغادرتهم إلى بلدانهم. وهنَّأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، منوهًا بمتابعة سموه الدائمة والمستمرة لما يُقدَّم من خدمات متكاملة عبر جميع القطاعات لحجاج بيت الله الحرام. كما هنَّأ سمو محافظ الأحساء، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، على نجاح موسم الحج، مشيدًا بتضافر الجهود، وتكامل الخدمات بين الجهات الأمنية والقطاعات الخدمية العاملة في الحج. وهنأ سموه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة بنجاح موسم الحج لهذا العام.