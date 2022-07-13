شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مركزا إسعافيا بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعد فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة المنورة، لاستقبال ضيوف الرحمن، وذلك بـ13 مركزًا إسعافيًا مجهزًا، و500 متطوع، إضافة إلى 5 مراكز موسمية، تم تشغيلها خلال موسم الحج.

وأشار مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة د. أحمد الزهراني، إلى تجنيد 40 فرقة إسعافية متقدمة ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية، للفحص والعلاج والتدخل السريع.

وأكمل أنه من ضمن المحاور الإستراتيجية للهيئة الخدمات الطبية الطارئة المقدمة، وبالتالي جرى تزويد جميع مقدمي الخدمة الإسعافية بأحدث التقنيات.