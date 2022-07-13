شكرا لقرائتكم خبر عن «أول بيت وضع للناس» تبرز 8 معالم بالحرم المكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين ممثلة بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام النسائي مبادرة «أول بيت وضع للناس» في استعراض مرئي لقائمة معالم الحرم المكي الشريف وجذورها التاريخية والدينية العميقة.

وأوضحت مساعدة مديرة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام النسائي بتول الكيشان، أن المبادرة تناولت استعراض ثمانية معالم بارزة بالمسجد الحرام على هيئة تصاميم إنفوجرافيك بمعلومات مثرية وطريقة إبداعية، وتتلخص حول الأهمية التاريخية لتلك الأمكنة وفضلها وسبب تسميتها، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المعالم هي: بئر زمزم- معجن إبراهيم عليه السلام- مقام إبراهيم عليه السلام- الحطيم من الكعبة- الحجر الأسود- الملتزم- الصفا والمروة- ميزاب الرحمة.

من جانبها، أشارت الوكيلة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية النسائية ندى المالكي، أن إطلاق هذه المبادرة تأتي لتقديم أفضل الخدمات وتوظيف التقانة الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن؛ تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 م.