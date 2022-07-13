نائب أمير منطقة جازان يرفع الشكر لسمو ولي العهد على ترميم وتطوير مسجدين تاريخيين بالمنطقة في المرحلة الثانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – على تدشين المرحلة الثانية لمشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذى شمل ترميم وتطوير مسجدين تاريخيين بمنطقة جازان، الأول مسجد العباسة في محافظة أبو عريش والثاني مسجد النجدي في محافظة فرسان .

وأوضح سموه أن تأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، سيعيد أصالتها العمرانية ويمكنها من النهوض بدورها الديني والثقافي ويبرز البعد الحضاري للمملكة، مؤكدا أن العناية بالمساجد التاريخية والأثرية خاصة وبيوت الله عموما يمثل نهج قادة هذه البلاد المباركة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ومرورًا بعهد أبنائه الملوك من بعده، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – حيث أولت الدولة عمارة المساجد والعناية بها جل اهتمامها وفق تعاليم ديننا الإسلامي القويم، سواء في داخل المملكة أو في خارجها.

ودعا سموه الله تعالى أن يجعل هذا الدعم السخي الذي قدمه سمو ولي العهد لهذا المشروع في موازين حسناته، وأن يجزل له المثوبة، وأن يسدده ويوفقه جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين، وأن يحفظ على بلادنا أمنها واستقرارها، وأن يحفظ ولاة أمرها.