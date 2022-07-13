10 أطعمة تساعدك على الوقاية من الأورام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
تساهم العديد من الأطعمة في حماية الجسم من الأورام السرطانية، ولذلك، احرص على توفرها في مطبخك دائمًا
قائمة الأطعمة التي يُنصح بتناولها للوقاية من الأورام، وتتضمن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “A”، و”C”، و”E”
الأطعمة التي تساعد على الوقاية من الأورام:
أطعمة تحتوي على فيتامين “A”
الجزر
القرع
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المانجو
أطعمة تحتوي على فيتامين “C”
الليمون
الفاكهة الحمضية
الفراولة
الجوافة
الفلفل الملوّن
أطعمة تحتوي على فيتامين “E”
- المكسرات
- زيت الزيتون
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