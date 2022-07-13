شاهد.. نائب وزير الحج والعمرة: حققنا نجاحا قياسيا في موسم الحج لهذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
هنأ نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، القيادة، المواطنين على نجاح موسم الحج لهذا العام.
وأوضح خلال مداخلة لـ قناة الإخبارية، أن هناك 3 معايير يقاس بها نجاح موسم الحج وهم : “المعيار الصحي، والمعيار التنظيمي، والمعيار الأمني”، وبالفعل تحققت بالكامل، وسجلت أرقاما قياسية هذا العام، على الرغم من وقوف الأعداد الكبيرة للحجاج منذ سنتين.
وبين أن الفضل في ذلك يرجع إلى الله سبحانه وتعالي، وقدرة الجهات الحكومية التي تعمل علي خدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا على تعاون الجهات كافة بهدف تحقيق جميع هذه المعايير.
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