عجمان يُعلن رسميًا انضمام مدن

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي عجمان رسميًا انضمام اللاعب الدولي علي مدن قادمًا على سبيل الإعارة من نادي الرفاع، ليخوض الدولي البحريني موسمه الثاني في دوري أدنوك للمحترفين الإماراتي بعدما مثل نادي العروبة في الموسم الماضي.

ويُعد استمرار مدن في تجربة الاحتراف متوقعًا خصوصًا أنه لفت الأنظار من خلال مستوياته الفنية التي قدّمها، خاصة مع الإحصاءات التي حققها في مباريات العروبة ووضعته من بين الأفضل في المسابقات الإماراتية على الرغم من تأخر مركز العروبة وهبوطه في نهاية الموسم لدوري الدرجة الأولى.

وكادت الصفقة أن تتعطل وتلغى، خصوصًا مع رغبة الرفاع في الاحتفاظ بلاعبه الذي يُعد من العناصر المؤثرة في صفوفه، إلا أن حالة التوافق والاتفاق الذي تم بين الرفاع ومدن بتجديد عقده معه إلى العام 2026 سهّل الكثير من عملية انتقاله لعجمان على سبيل الإعارة، خصوصًا أن المدرب الصربي غوران أصر على الحصول على خدماته بحسب الإعلام والصحافة الإماراتية، وسيلتحق مدن بفريقه الجديد في معسكره الذي سيقيمه في صربيا تحضيرًا للموسم الجديد.