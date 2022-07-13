حبيب صباح يستهل مشواره بدورة الألعاب العالمية

العدد 12149 الأربعاء 13 يوليو 2022 الموافق 14 ذو الحجة 1443
يبدأ لاعب منتخبنا الوطني للسنوكر حبيب صباح مشواره في دورة الألعاب العالمية التي انطلقت بمدينة برمنغهام في الولايات المتحدة الأمريكية من 7 لغاية 17 يوليو الجاري، عندما يواجه اللاعب الألماني Umut DIKMe الساعة 1:30 صباحًا (فجر الخميس بتوقيت مملكة البحرين) ضمن منافسات دور الستة عشر. ويطمح صباح إلى الفوز لبلوغ دور الثمانية، إذ إن خسارته تعني الخروج من المنافسة.
وعبّر صباح عن جاهزيته لخوض منافسات دورة الألعاب العالمية، مبديًا اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث العالمي لأول مرة في مشواره وفي أول مشاركة تاريخية لمملكة البحرين بعدما تم اختياره ضمن أفضل 16 لاعبًا في العالم.
وأضاف: «أفتخر بمشاركتي بدورة الألعاب العالمية واختياري ضمن نخبة لاعبي العالم الستة عشر، وذلك بناءً على إنجازات كل لاعب إقليميًا وقاريًا وعالميًا، إذ إن مسابقة السنوكر ستشهد مشاركة أبطال العالم والقارات، ولقد وقع علي الاختيار بعدما بلغت دور الثمانية في بطولة آسيا وبطولة العالم بجانب فوزي بلقب بطولتي غرب آسيا والبطولة العربية».
وأشار إلى أن المنافسة لن تكون سهلة على الإطــلاق، خصوصًا أن المسابقة ستقــام بنــظام إخـــراج المغلــوب، ولكــنه سيبــذل قصارى جهده من أجل تحقيق أفضل نتيجة ممكنة.
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