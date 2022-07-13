عاشور باقٍ مع الرفاع

محمد بن مسعود - الدمام - اقترب النادي العربي الكويتي من إغلاق ملف مدربه الجديد والجهاز الفني لفريقه الكروي الذي سيقوده في الموسم القادم، عبر التعاقد مع مدرب تونسي خلفًا للمدرب الصربي أنتي ميشا، ليضع العربي نقطة النهاية لإمكانية التعاقد مع المدرب الوطني علي عاشور الذي تردّد اسمه كثيرًا في اليومين الماضيين لقيادة «الزعيم» الكويتي.

وأوضحت مصادر إعلامية كويتية أن العربي اقترب كثيرًا من التعاقد مع مدرب تونسي، رغم وجود بعض الأسماء المرشحة لقيادة «الأخضر» ومن ضمنها عاشور. وكانت الإدارة العرباوية تعاقدت مع مدرب توسني ليعمل مساعدًا في الجهاز الفني، إلى جانب مواطنه مناف نابي معدًّا بدنيًا، وهو ما يُشير إلى اقترابه من التعاقد مع مدرب يحمل الجنسية التونسية.

ويُعد عاشور من المدربين الذين تركوا بصمةً كبيرةً ومؤثرةً في السنوات الخمس الأخيرة من خلال عمله مع ناديي النجمة، قبل أن يحطّ برحاله مع الرفاع ونجاحه بقيادته للتتويج بأكثر البطولات المحلية في السنوات الثلاث الأخيرة، ما جعل الإدارة الرفاعية تسارع لتمديد عقده وتجديد الثقة به.