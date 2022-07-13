شكرا لقرائتكم خبر عن "عايز دول".. سواريش يبلغ الخطيب طلباته في الصيف الحالى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبلغ المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي طلبات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ومعرفة التوليفية الجديدة للبرتغالى.

سواريش يطلب من الخطيب 3 مراكز

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش طالب من محمود الخطيب رئيس النادي ولجنة التخطيط وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي ضرورة التعاقد مع مهاجم سوبر، ولاعب مميز في الجناح، وأخيرًا لاعب وسط.

وأضاف المصدر إلى أن ريكاردو سواريش وجه بعض انتقادات إلى عدد كبير من اللاعبين خلال الجلسة التي جمعت بينهما خاصة بعد تراجع المستوى الفني.

الخطيب يوافق على طلبات المدرب البرتغالى

وحصل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش على موافقه من قبل محمود الخطيب رئيس النادي ومناقشة طلباته رفقة لجنة التخطيط وأمير توفيق مدير التعاقدات.

وكان الأهلي قد حقق الفوز اليوم على حساب فيوتشر بأربعة أهداف دون رد أحرز الأهداف كلاً من محمد مجدي أفشة هدفين وأحمد عبدالقادر وعلى معلول.