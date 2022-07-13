شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الهلال تحسم موقفها من بيع بيريرا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الإعلامي عبدالله الحنيان، موقف إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، من بيع البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بيريرا على أعتاب الرحيل

ماتيوس بيريرا

وكانت هناك تقارير صحفية أشارت إلى ماتيوس بيريرا، تلقى العديد من العروض للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرة إلى أن هناك رغبة لدى اللاعب في الرحيل.

الهلال السعودي يتمسك ببقاء بيريرا

وأوضح الإعلامي عبدالله الحنيان، أن إدارة نادي الهلال السعودي، ترفض بيع ماتيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وغرد الحنيان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏مع اهتمام عدد من الأندية بكسب خدماته..إدارة ‎الهلال متمسكة باستمرار البرازيلي بيريرا".

جدير بالذكر أن عقد ماتيوس بيريرا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، سينتهي في عام 2026.

ومن المقرر أن يتواجد بيريرا على رأس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال التي ستسافر إلى إنجلترا، من أجل إقامة معسكر تحضيري، استعدادًا للموسم الجديد.