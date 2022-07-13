شكرا لقرائتكم خبر الذكاء الاصطناعي لتفويج الحجاج داخل مكة والمشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن منظمة الكترونية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأجهزة لمتابعة تقديم أفضل الخدمات للتنقل بين المدن والمغادرة بكل يسر وطمأنينة، أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال خطط التفويج وإدارة الحشود من داخل الأماكن المقدسة، واستمرار التفويج للحجاج المغادرين عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية.

وكشفت الوزارة عن آلية مشروع إدارة التفويج الذكي للقطار من خلال متابعة الحشود باستخدام تقنيات تحليل الرؤية الحاسوبية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل الحركة في جميع أدوار القطار والمسارات الرئيسة المؤدية للقطار كنظام متكامل للمرة الأولى هذا العام وربطها بغرفة المراقبة للتفويج.

ويشمل المشروع مراقبة مواعيد وصول وانطلاق القطارات، ومراقبة امتلاء المحطة، كما يشمل مراقبة أعداد الحجاج المغادرين عبر المحطة ومدى التزام المكاتب والأفواج بخطة التفويج وقياس مدة الرحلة والانتظار، وتعتمد آلية الرصد في المحطة على 22 كاميرا لرصد أعداد الحجاج الصاعدين والمراقبين الميدانيين وإدخال المعلومات من خلال منصة مراقبة التفويج، كما يتم تحديث مؤشر امتلاء المحطة تلقائيا، وتحليل ومراقبة مؤشر امتلاء المحطة عبر تحليل السلاسل الزمنية، وكانت النتيجة أن بلغت ذروة الانتظار في المحطة الشمالية 12 ألف راكب.

كما يسهم مشروع إدارة التفويج قي مراقبة أعداد الحجاج المفوجين للمحطة وترصد مراقبة الرحلات وأوقاتها وعدد الحجاج فيها عبر كل محطة ولجميع الرحلات المجدولة، وكانت النتائج أنه تم انتهاء تفويج جميع الحجاج عبر المحطة الجنوبية قبل الشمالية، ولوحظ تجاوز عدد الحجاج المغادرين عبر المحطتين عما هو مخطط له بنسب تتراوح ما بين 14% و20%.

فيما تمت مراقبة مواعيد وصول وانطلاق القطارات من محطة عرفة 1 وكانت

الخطوات المتبعة هي من خلال رصد أوقات وصول القطارات ووقت المغادرة وعدد الحجاج الصاعدين عبر المراقبين الميدانيين على الرصيف الشمالي والجنوبي، ومراقبة وتحليل الزمن بين كل رحلة والتي تليها، وحساب متوسط الزمن بين الرحلات، وكانت النتائج أنه بلغ متوسط الزمن بين جميع الرحلات في المحطة الجنوبية 11 دقيقة، و12 دقيقة في المحطة الشمالية، وبلغ عدد الحجاج المفوجين بالقطار 37 ألفا عبر المحطة الجنوبية، و40 ألفا عبر المحطة الشمالية.

مشروع التفويج الذكي بالقطار

• مراقبة مواعيد وصول وانطلاق القطارات

• مراقبة امتلاء المحطة

• مراقبة أعداد الحجاج المغادرين

• مدى التزام المكاتب والأفواج بخطة التفويج

• قياس مدة الرحلة والانتظار

آلية الرصد في المحطة







22 كاميرا لرصد أعداد الحجاج الصاعدين والمراقبين الميدانيين



إدخال المعلومات من خلال منصة مراقبة التفويج



تحديث مؤشر امتلاء المحطة تلقائيا



تحليل ومراقبة مؤشر امتلاء المحطة عبر تحليل السلاسل الزمنية



بلغت ذروة الانتظار في المحطة الشمالية 12 ألف راكب



متوسط الزمن بين رحلات القطار

متوسط الزمن بين جميع الرحلات في المحطة الجنوبية 11 دقيقة

12 دقيقة في المحطة الشمالية

بلغ عدد الحجاج المفوجين بالقطار 37 ألفا عبر المحطة الجنوبية

40 ألفا عبر المحطة الشمالية