عدد من حجاج بيت الله الحرام يثمنون جهود المملكة لخدمة ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

ثمّن عدد من حجاج بيت الله الحرام الجهود والخدمات المقدمة لهم من حكومة المملكة العربية السعودية، لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وقاصدي المسجد النبوي الشريف، والتيسير عليهم لأداء نُسكهم.

وأكد الحاج حمزه عمر كساب من السودان أن المملكة وفرت الخدمات والتسهيلات كافة للحجاج لأداء عباداتهم بكل راحة واطمئنان وأمان، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة الأمن والاستقرار.

وقال الحاج عمر عبدالحميد من مصر إن ما شاهده خلال ذهابه لأداء فريضة الحج من تنظيم وحسن استقبال يدل على الاهتمام بقاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أشاد الحاج أحمد حافظ من فلسطين بحسن التعامل الراقي والأخلاقي والإنساني من رجال الأمن ومن العاملين لتوفير الخدمات التي يحتاجها الحاج، بما يدل ويوثق اهتمام المملكة وقيادتها الرشيدة – أيدها الله – بقاصدي الحرمين الشريفين، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وحكومة المملكة.

بدوره قال الحاج مرتضى سالم من نيجيريا إن المملكة تقوم بجهود جبارة من خلال توفير جميع الخدمات والتسهيلات وتقديم فائق العناية وجليل الرعاية لضيوف الحرمين الشريفين، مشيراً إلى حرص المسؤولين كافة على تقديم أفضل الخدمات لقاصديهما.

وأشادت الحاجة أمينة من مصر بالحفاوة والترحيب وسهولة التنظيم من جميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، داعية الله تعالى أن يجزي جميع العاملين على خدمة حجاج بيت الله خير الجزاء.

وعبر الحاج محمد صوري من النيجر عن فرحته الغامرة بأن يسّر الله تعالى له القدوم لتأدية مناسك الحج، وزيارة المدينة المنورة، مُبدياً إعجابه بالخدمات التي تُقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن