تزوج طليقة شقيقه.. التحقيقات تكشف مفاجأة عن السبب الحقيقي لمقتل مواطن في لبنان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-متابعات

كشفت التحقيقات الأولية التي أجرتها السلطات اللبنانية في مقتل مواطن من المملكة في الضاحية الجنوبية لبيروت، على يد شقيقيه، عن الأسباب الحقيقية التي تقف خلف الجريمة.

وحسبما نقلت وكالة “فرنس برس” عن مصدر أمني، فإن خلافًا حول “حضانة أطفال” سبب إقدام شقيقين من المملكة على قتل شقيقهم الثالث في لبنان.

وقال المصدر الأمني، إن المواطن قُتل داخل منزله في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد شجار مع شقيقه على خلفية حضانة أطفال، وفق ما أظهرته الاعترافات الأولية.

وأوضح أنّ المغدور تزوّج من طليقة شقيقه وطالب بحقها في حضانة أطفالها الثلاثة، الأمر الذي رفضه طليقها.

وبعد مواجهة بين الشقيقين، غادر والد الأطفال منزل المغدور قبل أن يعود برفقة شقيقه الآخر وينفذا الجريمة.

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السفير يعلق

كان السفير وليد بخاري سفير خادم الحرمين في لبنان، علق على جريمة قتل مواطن في لبنان، موجهًا الشكر إلى الأمن اللبناني للتوصل إلى القاتل وكشف ملابسات الجريمة.

وكتب السفير “بخاري” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :” أُثمن عاليًا جهود قوى الأمن الداخلي اللبناني بكافة أفراده وقيادته على كشف الحقائق وتسليم الجناة للعدالة في جريمة قتل المواطن السعودي المغدور الذي قتل في الضاحية الجنوبية لبيروت”.

بيان الأمن الداخلي

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة في لبنان، كشفت تفاصيل مقتل أحد مواطني المملكة طعنًا بالسكين.

وفي بيان رسمي، قالت المديرية، أنه:” قرابة الساعة ٢٠،٣٠ بتاريخ 9/7/2022 وفي محلة الصفير قرب ملعب الراية، حصلت جريمة قتل المغدور (م. م. من مواليد عام 1980، سعودي الجنسية) طعنًا بواسطة سكين”.

وتابع البيان، أنه بالمتابعة والاستقصاء من قبل القطاعات المختلفة في سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي، تبيّن أن شقيقَي المقتول نفّذا الجريمة لأسباب عائلية وشخصية ثم فرّا إلى جهة مجهولة وهما من الجنسية السعودية.

ع. م. (من مواليد عام 1976)

ح. م. (من مواليد عام 1990)

وأوضح البيان، أن قطعات السرية كثفت تحريّاتها لتحديد مكان تواجدهما، وبتاريخ ١٠/٧/٢٠٢٢ توافرت معلومات عن وجودهما في إحدى الشقق في محلة الصفير.

وأكدت المديرية، أنه تمت مداهمة مكان تواجدهم من قبل دورية من فصيلة برج البراجنة بمؤازرة قوة مشتركة من قطعات سرية الضاحية، حيث جرى توقيفهما وضبط أداة الجريمة.

وأضافت أنه بالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على قتل شقيقهما لأسباب عائلية.

وتمت إحالة الموقفين إلى الجهات المعنية والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.