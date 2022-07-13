قائد دراجة نارية يصطدم فجأة في باب سيارة متوقفة أثناء مرور شاحنة.. وماحدث مفاجأة!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وثق مقطع فيديو نجاة قائد دراجة نارية بأعجوبة بعدما اصطدم بباب سيارة فجأة ليسقط على الأرض وتعبر شاحنة فوقه، وذلك في ولاية “ريو ديجانيرو” البرازيلية.

وأظهر الفيديو امرأة تفتح فجأة باب سيارتها المتوقفة على جانب طريق عام مخصص للسيارات وفي أثناء ذلك تصادف مرور شاب يقود دراجة نارية فاصطدم بباب السيارة بقوة.

وأبان الفيديو سقوط الشاب من فوق الدراجة النارية بعدما تسبب اصطدامه بباب السيارة في قذفه بمنتصف الشارع وذلك لحظة مرور شاحنة عبرت فوق جسده واعتقد الجميع أنه مات، لكنه خرج ببطء من تحت الشاحنة دون أي أضرار.

وتجمع المارة في الشارع حول الشاب للإطمئنان عليه وسط ذهول البعض من نجاة الشاب من الحادث المروع.