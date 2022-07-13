اخبار دوليه – الرئيس السريلانكي يغادر البلاد على متن طائرة عسكرية متّجهاً إلى المالديف

محمد بن مسعود - الدمام - غادر‭ ‬الرئيس‭ ‬السريلانكي‭ ‬غوتابايا‭ ‬راجابكسا‭ ‬صباح‭ ‬الأربعاء‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬طائرة‭ ‬عسكرية‭ ‬متّجهاً‭ ‬إلى‭ ‬المالديف‭ ‬المجاورة‭ ‬بعد‭ ‬احتجاجات‭ ‬شعبية‭ ‬عارمة‭ ‬ضدّه،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭.‬

والطائرة‭ ‬العسكرية‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬أنطونوف‭-‬32‭ ‬أقلعت‭ ‬من‭ ‬المطار‭ ‬الدولي‭ ‬الرئيسي‭ ‬وعلى‭ ‬متنها‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬البالغ‭ ‬73‭ ‬عاما‭ ‬وزوجته‭ ‬وحارس‭ ‬شخصي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬سلطات‭ ‬الهجرة‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬