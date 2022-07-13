اخبار دوليه – الرئيس السريلانكي يغادر البلاد على متن طائرة عسكرية متّجهاً إلى المالديف

محمد بن مسعود - الدمام - غادر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا صباح الأربعاء البلاد على متن طائرة عسكرية متّجهاً إلى المالديف المجاورة بعد احتجاجات شعبية عارمة ضدّه، وفق ما أفاد مسؤولون.
والطائرة العسكرية وهي من طراز أنطونوف-32 أقلعت من المطار الدولي الرئيسي وعلى متنها أربعة أشخاص بينهم الرئيس البالغ 73 عاما وزوجته وحارس شخصي، وفق ما أفاد مسؤولون في سلطات الهجرة وكالة فرانس برس.
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