اخبار دوليه – الانفصاليون الموالون لروسيا في أوكرانيا يرفعون تعليق عقوبة الإعدام

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬رفع‭ ‬الانفصاليون‭ ‬الموالون‭ ‬لروسيا‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تعليق‭ ‬عقوبة‭ ‬الإعدام،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تهديدات‭ ‬بإعدام‭ ‬ثلاثة‭ ‬رجال‭ ‬تم‭ ‬ضبطهم‭ ‬وهم‭ ‬يقاتلون‭ ‬ضد‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬

ووقع‭ ‬دينيس‭ ‬بوشيلين‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬دونيتسك‭ ‬الشعبية‭ ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬مرسوما‭ ‬برفع‭ ‬التعليق،‭ ‬وفقا‭ ‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬“تاس”‭ ‬الروسية‭.‬

وقد‭ ‬أصدرت‭ ‬دونيتسك‭ ‬أحكاما‭ ‬بالإعدام‭ ‬بحق‭ ‬ثلاثة‭ ‬أجانب‭ ‬كانوا‭ ‬يقاتلون‭ ‬مع‭ ‬الجيش‭ ‬الأوكراني‭. ‬اثنان‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬وأحدهم‭ ‬من‭ ‬المغرب‭.‬

وينتظر‭ ‬الرجال‭ ‬الثلاثة‭ ‬حاليا‭ ‬قرارا‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاستئناف‭. ‬ويقول‭ ‬الانفصاليون‭ ‬إن‭ ‬سيتم‭ ‬النطق‭ ‬بالأحكام‭ ‬خلال‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭.‬

وإذا‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إلغاء‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬الابتدائية‭ ‬أو‭ ‬يتم‭ ‬تبديل‭ ‬المتهمين‭ ‬فسيتم‭ ‬إعدامهم‭.‬