شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة بشأن انتقال نجم أهلي جدة إلى الدوري التركي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء الموافق الثاني عشر من شهر يوليو الجاري، مفاجأة بشأن انتقال إيزجان أليوسكي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة إلى الدوري التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

طرابزون التركي يضم أليوسكي

إيزجان أليوسكي

وكانت تقارير صحفية أكدت أن المقدوني إيزجان أليوسكي، أنهى اتفاقه مع طرابون سبور التركي، للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

حقيقة اتفاق طرابزون التركي مع أليوسكي

وكشفت صحيفة الرياضية، أن أليوسكي لم يتفق مع أي نادٍ حتى الآن للإنتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت إلى أن المؤكد هو رحيل اللاعب المقدوني عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بنظام الإعارة لمدة موسم.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، هبط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي، الموسم المنصرم، بعدما حل في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري المحترفين.