شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وفيوتشر اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الكرة المصرية والعربية في كل مكان من معرفة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لكرة القدم وذلك بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفيوتشر والتي أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022 وانتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف دون رد والتي كانت على ستاد الأهلى وي السلام.

أهداف مباراة الأهلي وفيوتشر

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد حقق الفوز على حساب فيوتشر بنتيجة 4-0 وسجل أهداف المباراة كلًا من محمد مجدي أفشة هدفين في الدقائق 23 و46 بينما سجل الهدفين الأخرين كلًا من على معلول من ركلة جزاء في الدقيقة 43 وأحمد عبدالقادر في الدقيقة 59.

جدول ترتيب الدوري المصري

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المارد الأحمر إلى النقطة رقم 48 نقطة بينما يتجمد رصيد فيوتشر عند النقطة رقم 39 في المركز الرابع وجاء ترتيب الدوري المحلى على النحو التالي:

1- الزمالك - المركز الأول - 54 نقطة.

2- بيراميدز - المركز الثاني - 50 نقطة.

3- الأهلي - المركز الثالث - 48 نقطة.

4- فيوتشر - المركز الرابع - 39 نقطة.

5- سموحة - المركز الخامس - 39 نقطة.

6- طلائع الجيش - المركز السادس – 37 نقطة.

7- البنك الأهلي - المركز السابع - 34 نقطة.

8- فاركو- المركز الثامن - 30 نقطة.

9- الاتحاد السكندري - المركز التاسع - 28 نقطة.

10- المصري - المركز العاشر - 26 نقطة.

11- إنبي- المركز الحادي عشر - 26 نقطة.

12- سيراميكا كليوباترا - المركز الثاني عشر - 26 نقطة.

13- غزل المحلة - المركز الثالث عشر - 26 نقطة.

14- الجونة - المركز الرابع عشر - 22 نقطة.

15- الإسماعيلي - المركز الخامس عشر - 20 نقطة.

16- المقاولون العرب - المركز السادس عشر - 20 نقطة.

17- إيسترن كومباني - المركز السابع عشر - 16 نقطة.

18- مصر المقاصة - المركز الثامن عشر - 14 نقطة.