شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الاهلي وفيوتشر اليوم الثلاثاء في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على حساب فيوتشر بأربعة أهداف دون رد في إطار الجولة الـ24 من بطولة الدورى المحلي في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022 والتي أقيمت على ملعب الأهلي وي السلام.

ملخص مباراة الأهلي وفيوتشر

الأهلي وفيوتشر

وفي شوط المباراة الأول أنتهى على واقع تفوق الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، وخلال الربع ساعة الأولى لم يحدث أي جديد في أحداث المباراة وكانت مجريات المباراة على واقع كر وفر للفريقين، ولكن باتت كل المحاولات بالفشل، حتى وصلت الدقيقة الثالثة والعشرين وسجل محمد مجدي أفشة الهدف الأول لصالح الأهلي.

وفي الدقيقة 43 سجل على معلول الهدف الثاني لصالح الأهلي عن طريق ركلة جزاء، وفي الدقيقة 46 سجل محمد مجدي أفشة الهدف الثاني له والثالث لفريقه لينتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبوا فريق فيوتشر والمدرب على ماهر من تسجيل هدف العودة إلى المباراة من جديد ولكن دون جديد، وفي الدقيقة التاسعة والخمسين سجل أحمد عبدالقادر الهدف الرابع للمارد الأحمر لينتهى اللقاء بفوز الأهلي بأربعة أهداف دون رد.

أهداف مباراة الأهلي وفيوتشر