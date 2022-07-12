شكرا لقرائتكم خبر بحث التعاون بين شؤون الحرمين ووزارة الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس سبل التعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووزارة الحج والعمرة، وذلك خلال لقائه بوزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.

وقال السديس إن من واجبنا في الرئاسة التعاون والتآزر والتعاضد والعمل وفق تطلعات ولاة الأمر مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين، وإن التعاون مع وزارة الحج والعمرة يأتي ضمن أولويات الرئاسة وذلك لما لها من دور مبارك في خدمة ضيوف الرحمن والتسهيل والتيسير عليهم، مشيدا بدور الوزارة مشكورة في مد جسور التعاون بينها وبين الرئاسة بغية تذليل المعوقات أمام ضيوف الرحمن كافة.

وفي الختام سأل الرئيس العام المولى عز وجل أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح، وأن يبارك في جهودهم، ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.

من جهة أخرى تفقد السديس أمس الروبوت التوجيهي، وتأكد من عمله ووقف على خدماته في إجابة السائلين بلغات عدة، وذلك لضمان توفر الخدمات المناسبة لحجاج بيت الله الحرام.

وبين أن هذه الروبوتات والوسائل الحديثة وجدت لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما والاستفادة من أحدث الوسائل والتقنيات في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.