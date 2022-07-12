استهلاك 9.5 ملايين م3 من المياه في موسم الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة المياه الوطنية نجاح خطتها التشغيلية والفنية لتوفير إمدادات المياه وإدارتها لموسم حج هذا العام وضخها 9.5 ملايين م3 من المياه لضيوف الرحمن منذ بداية ذي الحجة حتى اليوم الثالث عشر منه في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة من أصل 20 مليون م3 من المياه، خصصت لتوزيعها طيلة ذي الحجة الحالي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس نمر الشبل، أن الخطة التشغيلية ركزت على توزيع الكميات الكافية من المياه لحجاج بيت الله الحرام بخزن مائي بلغ مليوني م3، لافتا النظر إلى أن كمية مياه الصرف الصحي التي تمت معالجتها حتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة بلغت 6.8 ملايين م3، بالإضافة إلى استمرارية الضخ بمعدل 24 ساعة على مرافق المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وبضخ يصل إلى 21 ساعة يوميا على أحياء مكة المكرمة، إلى جانب جمع 2800 عينة أجريت عليها قرابة 30 ألف تحليل مخبري لضمان جودة المياه المقدمة لضيوف الرحمن.

وأبان أن تطبيق الخطة التشغيلية والفنية اتسم بالمتابعة المستمرة ومراقبة الأداء ومعالجة أي بلاغات قد تحدث، مؤكدا أن الأوضاع التشغيلية كانت مستقرة ولله الحمد، ولم تسجل معوقات في إدارة أعمالها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع توفر الكميات المناسبة من المياه التي وزعت في الشبكات العامة، ودورات المياه، والشبكات المخصصة لأجهزة تكييف الخيام بمشعر منى، بالإضافة إلى شبكات وخزانات إطفاء الحريق.

أعمال شركة المياه في الحج

20 مليون م3 لشهر ذي الحجة

2 مليون م3 خزن مائي

6.8 ملايين م3 من مياه الصرف المعالجة

21 ساعة يوميا مدة الضخ

2800 عينة للمختبر

30 ألف تحليل مخبري