قطار المشاعر جاهز لنقل الحجاج للمدينة

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يذكر أن قطار الحرمين يعد أحد أهم المشاريع الوطنية التي تقدمها منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ حيث يعد من أسرع القطارات في الشرق الأوسط؛ إذا تبلغ سرعته 300 كلم في الساعة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية المهندس صالح الجاسر على سير الأعمال والاستعدادات في قطار الحرمين السريع؛ استعدادا لعودة حجاج بيت الله الحرام الراغبين في الذهاب للمدينة المنورة؛ حيث اطلع على الآليات والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ موجها بتكثيف الجهود من جميع العاملين لخدمة ضيوف الرحمن.يذكر أن قطار الحرمين يعد أحد أهم المشاريع الوطنية التي تقدمها منظومة النقل والخدمات اللوجستية؛ حيث يعد من أسرع القطارات في الشرق الأوسط؛ إذا تبلغ سرعته 300 كلم في الساعة.

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