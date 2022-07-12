تقليص وقت إنهاء إجراءات مغادرة حجاج الجو

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وشملت الجولة التفقدية صالات السفر والمرافق الحيوية المساندة، كما اطلع على آليات تنفيذ خطط المغادرة والإجراءات المعيارية لتقليص وقت إنهاء إجراءات مغادرة الحجاج؛ وتأتي هذه الجولات ضمن حرص معاليه وقيادات المنظومة بمتابعة حركة مغادرة الحجاج، وتقديم أفضل الخدمات لهم بعد أن من الله عليهم بإتمام نسكهم بكل يسر وسهولة.ونوه الجاسر بالتجهيزات والخدمات التي يشهدها مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الذي يضم 14 صالة مجهزة لاستقبال الحشود، وخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل اجراءات مغادرتهم؛ موجها العاملين كافة بمضاعفة الجهود وتكثيف الأداء وتسهيل إجراءات سفر الحجاج بكل يسر وطمأنينة.
وبين أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية بدأت في قطاعاتها كافة الاستعداد لتنفيذ العمليات التشغيلية لمرحلة عودة الحجاج لبلدانهم ومناطقهم وفق الخطط المعتمدة، كما جندت إمكاناتها لخدمة ضيوف الرحمن في رحلات العودة، منوها بمستوى التنسيق الرفيع بين مختلف القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بنقل وخدمة ضيوف الرحمن، مشيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات الدولة للعناية بضيوف الرحمن.
منظومة النقل والخدمات اللوجستية
- تنفيذ حزمة من أعمال السلامة والصيانة على الطرق
- تهيئة الموانئ وشبكة الخطوط الحديدية
- إصدار 17 ألف تصريح لحافلات النقل العام
- توفير الخدمات اللوجستية كافة لضيوف الرحمن
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