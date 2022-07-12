رئاسة الحرمين .. قدرات احترافية وتقنية بالمشاعر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قدراتها التشغيلية خلال موسم حج هذا العام، مع تكثيف أعمال الفحص والرصد والصيانة لنحو 200 ألف أصل، من مولدات ولوحات الكترونية وكهربائية ووحدات إنارة ومكبرات صوت وأجهزة تبريد ومصاعد كهربائية، في رحاب المسجد الحرام، شملت توسعة الملك فهد والمسعى والساحات الخارجية ودورات المياه التي تصل إلى 5000 دورة مياه.

وأوضح وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية وإدارة المرافق بالرئاسة المهندس سلطان القرشي أنه تم صيانة 212 سلما كهربائيا، و8000 مكبر صوت، و4000 جهاز تبريد، و350 مروحة رذاذ، و12 ألف وحدة إنارة، و22 مصعدا كهربائيا، و4000 لوحة كهربائية، و20 مولدا كهربائيا، و1168 حساسا كاسرا، و5000 دورة مياه، و6000 مروحة تهوية، و1000 صندوق إطفاء حريق.

وبين أن الوكالة جندت أكثر من 205 مهندسين ميدانيين بتخصصات مختلفة، و450 فنيا هندسيا، و200 عامل إسناد لتنفيذ أعمال الصيانة، مضيفا أن أعمال الصيانة تتم بشكل دوري، وشهري، وربع سنوي، وتكون على أربع مرات مجدولة في أعمال خطة الوكالة، ونصف سنوي مجدولة على مرتين سنويا، وسنويا تكون مرة واحدة في السنة، وتكون الصيانة المنفذة دقيقة تشمل قطع الغيار وصيانة الأجزاء الأساسية لها وتقوم الوكالة بجولات تفقدية على الأصول الهندسية بشكل يومي لضمان استمرارية الكفاءة العالية وتحقيق أعلى معايير الجودة وفق عمل مؤسسي منظم، متخذا من (الرقمنة) والتعاملات الالكترونية في نقل البيانات ومؤشرات الأداء للأصول الهندسية هدفا لاستدامة الأصول ورفع الأداء التشغيلي وتحقيق كفاءة الإنفاق عليها.

أعمال الصيانة والتطوير

212 سلما كهربائيا

8000 مكبر صوت

4000 جهاز تبريد

350 مروحة رذاذ

12 ألف وحدة إنارة

22 مصعدا كهربائيا

20 مولدا كهربائيا