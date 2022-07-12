الجوازات: جاهزون لاستقبال الحجاج بالمنافذ

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وأكدت الجوازات أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها العامة لموسم الحج وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير وإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت المديرية العامة للجوازات جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1443هـ، بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك الحج، حيث تعمل على تسهيل إجراءات مغادرتهم في المنافذ الجوية والبرية والبحرية.وأكدت الجوازات أنها سخرت جميع إمكاناتها البشرية والتقنية لتنفيذ هذه المرحلة من خطتها العامة لموسم الحج وتقديم الخدمات اللازمة لتيسير وإنهاء إجراءات مغادرة حجاج بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

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