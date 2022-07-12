خارطة طريق لتسهيل سفر الحجاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسهيل إجراءات السفر جوا • التأكد من توافق الأمتعة مع الوزن المسموح به • إصدار بطاقة الصعود الكترونيا • إصدار بطاقة الصعود الكترونيا • إحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية • الحضور للمطار قبل وقت كاف • الاحتفاظ بوثائق السفر التي تحتاجها الأمتعة المسموح بها • الوزن حسب اشتراطات تذكرة السفر • حقائب بدون قطع قماش وحبال • حقيبة بدون ربط الحبال الأمتعة الممنوعة • الوزن مخالف لاشتراطات تذكرة السفر • حقائب ملفوفة بقطع قماش وحبال • حقيبة مربوطة بحبال مطار الملك عبدالعزيز بجدة 16 ألف موظف وموظفة 20 استراحة انتظار 222منصة لموظفي الجوازات 30دقيقة مدة انتهاء إجراءات السفر 26 موقفا للطائرات

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