الحجاج يستهلكون 98 مليون سلعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - 98.5 مليون سلعة تموينية تمت مراقبتها في المشاعر 24 مليون عبوة عصائر ومرطبات وألبان 32مليون رغيف خبز 32مليون رغيف خبز 31مليون عبوة ماء 6 ملايين وجبة جاهزة 3 ملايين عبوة مثلجات وفرة السلع وفرة عالية من السلع شهدها موسم الحج 394 منفذ بيع متنوعا بالمشاعر منافذ البيع: • منشآت تجارية • شاحنات مبردة • سيارات متجولة • سيارات الإمداد التمويني الفرق الرقابية • جولات ميدانية على منافذ البيع • التأكد من وفرة المعروض • رصد أي مخالفات تجارية • التحقق من سلامة المنتجات رصد الأسعار 39 ألف عملية رصد لأسعار المنتجات والسلع الرصد جرى بجميع مناطق المملكة خلال 72 ساعة

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