تحويل القائمين على 84 حملة حج وهمية للنيابة العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حولت سلطات أمن الحج 84 حملة وهمية إلى النيابة العامة بعد القبض على القائمين عليها، فيما أعادت 125 ألف شخص إلى أماكنهم لمحاولتهم دخول الحج بلا تصريح.

وأوضحَ مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق محمد البسامي أن قوات أمن الحج نفذت الخطط الأمنية والتنظيمية المتعلقة بالحج بكفاءة ومهنية عالية، وأشرفت خلال الأيام الماضية على خطط تفويج الحجاج في أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة والمسجد الحرام لأداء نسكهم، كما أحكمت تطبيق الطوق الأمني لمنع الأشخاص غير المصرح لهم من أداء الحج.

وأشارَ إلى ضبط 6310 أشخاص، لمحاولتهم الحج من دون تصريح وتطبيق عقوبة مخالفة الحج بلا تصريح بحقهم، و84 حملة حج وهمية في مختلف مناطق المملكة والقبض على القائمين عليها وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وبلغ عدد المقيمين المعادين من غير المقيمين بمكة المكرمة 125,481 شخصا، وإعادة 72,503 مركبات غير مصرح لها بدخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والقبض على 27 ناقلا لأشخاص غير مصرح لهم بالحج وإحالتهم إلى اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق الأنظمة بحقهم.