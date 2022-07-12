رفع وإزالة المخلفات من مشعري عرفات ومزدلفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل أمانة العاصمة المقدسة أعمالها في مشعري عرفات ومزدلفة لرفع وإزالة المخلفات منهما.

وأوضح المدير العام للنظافة، المهندس محمود ساعاتي، أن الأمانة وزعت عددا من الفرق الميدانية في مشعر عرفات، وسيكون العمل في جميع المنطقة بكامل الفترتين الصباحية والمسائية، وذلك حتى نهاية الموسم، مع تخصيص عدد من فرق رش ومكافحة الحشرات، واستخدام المبيدات لتغطية كامل المنطقة عقب مغادرة الحجاج، بإشراف مشترك من المختصين بتلك المناطق والمشرفين المركزيين.

من جانبه، قال المشرف على قطاع عرفة، المهندس محمد خياط، إنه تم تخصيص عدد من الفرق المكونة من العمالة والمعدات مختلفة الاستخدامات، كما تضمنت الخطة رفع وإزالة المخلفات، وتفريغ الصناديق والحاويات، مشيرا إلى أنه تم تقسيم مشعر عرفات إلى ثلاث مناطق رئيسية، هي: منطقة شمال عرفات (جبل الرحمة)، ومنطقة جنوب عرفات (مسجد نمرة)، والمنطقة الترددية؛ لتسهيل أداء الأعمال المختلفة ميدانيا، وتم توفير الأجهزة والآليات والعمال والمراقبين والمشرفين لكل مركز.