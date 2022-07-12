كيف جعلت السعودية من الحج رفاهية؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل السعودية تطوير وتحسين رحلة الحاج وإحالة تأدية مناسك الحج من المشقة إلى الرفاهية، وأنفقت المليارات على مشاريع ضخمة، لضمان راحة وسلامة ضيوف الرحمن في تلك الأيام المعدودات.



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