خدمات الكترونية لتنظيم الحشود وتيسير مناسك ضيوف الرحمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد الحج تحولا رقميا وتطورا ملحوظا في خدمة ضيوف الرحمن، وتمضي السعودية في مسيرتها نحو خدمة الحاج متوازية مع التقنية وصولا إلى موسم حج ميسر ينعم به الحجاج، وتحقق على إثره مستهدفات رؤية 2030 .

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