شكرا لقرائتكم خبر أخصائيات سعوديات: خدمة الحجاج المنومين شرف وبهجة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت أخصائيات سعوديات متخصصات في التغذية السريرية عن سعادتهن بالمشاركة في خدمة الحجاج.

الأخصائيات اللاتي تم انتدابهن من مناطق عدة خضعن لدورات تدريبية، ويقمن بمهام مختلفة من ضمنها الإشراف ومتابعة جميع مراحل إعداد الغذاء للمرضى المنومين في مستشفيات المشاعر المقدسة.

أخصائية التغذية أروى عبدالرحمن التي تشارك في موسم حج هذا العام وقدمت من «صحة حائل» تحدثت عن تجربتها بالمشاركة في موسم الحج بقولها «كانت تجربة أكثر من رائعة جمعت بين جمال الشعور وشرف المشاركة في هذا العمل الذي لا يوصف وهو أن أكون المشرفة على سلامة وجودة الغذاء المقدم في المستشفى الذي يتوافق مع أعلى الشروط والمواصفات المطلوبة في الجودة».

وتشاركها بالحديث أخصائية التغذية عبير حامد الحليس التي تشارك في مستشفيات المشاعر وقدمت من صحة الطائف بقولها «الحمد لله أن من الله علي بالعمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام منذ عام 1432هـ، حيث نعمل ونبذل قصارى جهدنا في تقديم أفضل الخدمات الصحية والغذائية لحجاج بيت الله الحرام، خدمات تواكب تطلعات وتوجهات القيادة الحكيمة في خدمة ضيوف الرحمن».

وأوضحت أن عملها يتركز على متابعة جميع مراحل العمل الخاصة بالغذاء والتغذية واتباع أعلى المعايير العالمية في سلامة وجودة الغذاء، لتقديم وجبة غذائية صحية وسليمة لمستحقيها حسب حالتهم الصحية».

يشار إلى أن لجنة التغذية في «الصحة» تقدم أكثر من 30 نوعا من الأنظمة الغذائية لحجاج بيت الله الحرام المرضى في موسم حج هذا العام 1443هـ، وتقدم الأنظمة لضيوف الرحمن المرضى حسب حالتهم الصحية والحميات المحددة لهم من الطبيب المختص، من خلال وجبات مطهية ومستحضرات غذائية يتم متابعتها في العناية المركزة وأقسام التنويم الأخرى عن طريق أخصائي التغذية السريرية.

وتقوم اللجنة بعملية الإشراف على سير أحوال التغذية في مستشفيات المشاعر المقدسة، وجهزت 11 قسم تغذية في مشعري منى وعرفات، و20 صالة طعام يشرف عليها 85 مختصا بالغذاء والتغذية ويخدم فيها ما يقارب 540 عاملا تم تدريبهم على أفضل الممارسات والاشتراطات الصحية والطرق السليمة في إعداد وتداول الغذاء.

مهام أخصائيات التغذية

