مشاركة 510 طلاب وطالبات في الأعمال التطوعية

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كما شاركت كشافة التعليم في تقديم الخدمات التطوعية من خلال توجيه المصلين إلى الأماكن المخصصة للصلاة والإسهام في سهولة الحركة داخل المطاف، إلى جانب العمل مع قوة أمن الحرم المكي الشريف في إدارة الحشود المسهمة في تفويج الحجاج للمطاف والخروج منه، حيث كثفت وزارة التعليم تدريب وتوجيه الكشافة من طلبة التعليم العام والجامعي؛ لتقديم العديد من الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن، ومساندة القطاعات الأخرى، وتدريبهم على المهارات اللازمة للتعامل مع الخرائط والأدلة الإرشادية والتطبيقات الالكترونية التي تسهم في خدمة وراحة قاصدي الحرمين الشريفين ومساعدتهم على أداء مناسكهم بيسر وسهولة.وسعت وزارة التعليم إلى غرس قيم التطوع في نفوس الطلاب والطالبات، وأن يكون التطوع سلوكا وقيمة مضافة للطلبة، إضافة إلى التدريب ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع التعليمي، وذلك انطلاقا من حرص وزارة التعليم ممثلة في النشاط الكشفي نحو بناء الشخصية المتكاملة للإنسان، وتنمية المجتمع، إلى جانب المشاركة والتفاعل مع الأحداث والمناسبات الوطنية والتكامل مع مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات والأزمات، مما يعكس قيم وثقافة المجتمع السعودي في خدمة الإنسانية ونشر السلام والتعايش والانفتاح على العالم.
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