مشروع «أضاحي» يطبق تقنية التجميد السريع

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وتتضمن هذه التقنية تجميد لحوم الأضاحي، خلال مدة لا تتجاوز 45 دقيقة، من خلال تسلمها ثم العمل على تقطيعها وتغليفها ثم الانتقال إلى المرحلة النهائية عن طريق نقلها إلى الحاويات المخصصة لحفظها، والتي صممت بمواصفات خاصة لتجميدها باستخدام تقنية الثلج الجاف الموجود بداخلها، مما يساعد في حفظ الأضاحي قبل عمليات التوزيع بواسطة أسطول النقل المخصص لذلك.وبدأت الفكرة من خلال مبادرة ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لمشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي للاستفادة من المخلفات الكربونية للمصانع وتقليل انبعاثها، عن طريق عمليات إنتاج الثلج الجاف، وأسهمت في توصيل اللحوم لمستحقيها في وقت زمني قصير بجودة عالية، بعد أن كان في السابق تصل إلى 24 ساعة لتجميدها، وتصل درجة تبريدها إلى 20 درجة تحت الصفر.
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