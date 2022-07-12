شكرا لقرائتكم خبر طرق المدينة المنورة جاهزة لاستقبال الحجاج بعد أداء مناسكهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة عن جاهزية كافة الطرق المؤدية للمدينة المنورة بعد أن قامت الوزارة بتنفيذ عدد من أعمال الصيانة الوقائية ومبادرات السلامة على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع، وذلك استعدادا لموسم حج عام 1443هـ، والإسهام في ضمان سلامة وصول ضيوف

الرحمن وسهولة تنقلهم إلى المشاعر المقدسة وأداء شعائر الحج بكل يسر.

وقد بلغت مشاريع أعمال الصيانة الوقائية على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع خلال عام 2021 / 2022م قرابة ستة مشاريع، إذ تم الانتهاء من ثلاثة منها، ويتبقى ثلاثة أخرى جار العمل على استكمالها، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 75%.

كما شملت الأعمال التي تم تنفيذها على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع كشط وإعادة سفلتة بطول 121 كلم، وتنفيذ الدهانات على مسافة 196 كلم من أجزاء الطريق، وتنفيذ حواجز معدنية بطول 8550 مترا طوليا، وتنفيذ حواجز خرسانية بطول 8226 مترا طوليا، وتنفيذ السياج السلكي بطول 3330 مترا طوليا، إضافة إلى تركيب حواجز معدنية بنظام الأسطوانات الماصة للصدمات بطول 1600 مترا طوليا، وتحسين وتطوير 5 تقاطعات سطحية. وقد قامت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بإعداد خطط وبرامج الاستعداد لموسم حج عام 1443هـ على طريق المدينة المنورة / مكة المكرمة السريع، وذلك للتأكد من سلامة الطريق والجسور والأنفاق وكافة وسائل السلامة، وإيجاد الطرق البديلة لها في حالة الطوارئ، حيث تم تشكيل 3 فرق لتنفيذ هذه المهام توزعت على النحو التالي: فريق متابعة الخدمات على الطرق، وفريق الإشراف والمتابعة لمشروعات الوزارة بالمدينة المنورة، وفريق المشاركة في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني.