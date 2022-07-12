شكرا لقرائتكم خبر رحلة الحج في كتب الأدب والروايات العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت بعض الأعمال الأدبية عن رحلة الحج في مراحل مختلفة، كونه شعيرة مهمة من شعائر الإسلام، مما ألهم الكتاب لاستغلاله في رواياتهم وكتبهم. «مكة» أبحرت في عالم الكتاب والأدباء للبحث عن روايات طوعت الحج ضمن صفحاتها، وهذه بعض من تلك الأعمال.

لبيك: حج الفقراء

مالك بن نبي

1947156

دارت أحداث الرواية في مدينة عنابة الجزائرية حين صور فيها حياة الجزائري إبراهيم الذي ينغمس في حياته متأثرا بالعادات الأوروبية، ويقرر الذهاب في رحلة الحج، يلتقي بهادي الصبي الصغير ويمضيان معا خلال الرحلة ويظهر شوقه إلى البيت الحرام الذي يدفعه لعبور البحر رغم الفقر والجوع والمشقة.

فتنة جدة

مقبول موسى العلوي

2010

319

يبني الكاتب روايته على حدث تاريخي وقع عام 1857م ومزج الكاتب بين الشخصيات التاريخية الحقيقية صالح جوهر ونامق باشا وشخصيات خيالية أخرى، ليقدم لنا أحداث هذه الأزمة التي وقعت بسبب قيام صالح جوهر بتبديل علم الدولة العثمانية بعلم الإنجليز وما ترتب على ذلك من أزمات في مجالات مختلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

وفي القصة يظهر كيف قصفت جدة من السفن المستعمرة ولم تهدأ الحال إلا بعد موت العشرات من أهل جدة، وما لبثت أن أصيبت جدة بمرض الكوليرا الذي حصد الآلاف من أهلها ومن الحجاج.

طريق الحرير

رجاء عالم

1995

244

في الرواية تصف الكاتبة هجرة جديها، حيث يسافر جدها لأبيها من أقصى المغرب، وجدها لأمها من وسط آسيا، ويستقران بمكة المكرمة، وتصور الكاتبة الحياة اليومية فيها، وهي أحد أبطالها، وتصف طريق الحج وعقباته.

ميمونة

محمود تراوري

2007

150

في رواية من نحو 150 صفحة يحكي الكاتب حكاية ميمونة، وعائلتها الأفريقية التي تعاني من الاضطهاد في موطنها فتختار الرحيل إلى الأراضي المقدسة لتحج بيت الله، وتستقر هناك في أمان، وتندمج في البيئة العربية بمكوناتها وعاداتها. في الرواية تحكي ميمونة لحفيدتها كيف قطعت الطريق إلى الحجاز، في رحلة شاقة واجهت فيها الموت مرارا، وحملهم الشوق إلى بيت الله لمواصلة الرحلة، رحلة لم تشهدها ميمونة بالكامل لكنها عرفت تفاصيلها من والدتها.

وتحكي ميمونة كيف يلتقي الحجاج من السودان بالحجاج من مصر وسوريا في العقبة ويكملون الطريق من هناك إلى مكة، إلى أن تستقر العشيرة هناك. ونتعرف من خلال الرواية على تفاصيل حياتها وما تعرضت له العائلة بعد استقرارها.

سقيفة الصفا

حمزة بوقري

2005 217

يصف الروائي الأجواء المكية، من قلب حارة الصفا المكية، حيث يحكي محيسن عن الطقوس الاجتماعية في حارة الصفا في القرن الرابع عشر الميلادي، متناولا شكل المباني فيها، والعادات القديمة في ذلك الحي القريب من البيت الحرام. وتصف الرواية أجواء رحلة الحج القديمة منذ وصول الأفواج وطقوس استقبالها ووداعها، والتنقل عبر المشاعر المقدسة عبر الجمال، وعادات الحجاج.

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