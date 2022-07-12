شكرا لقرائتكم خبر تصاميم إبداعية تجسد مبادرة «أول بيت وضع للناس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس مبادرة «أول بيت وضع للناس» التي تقدم استعراضا مرئيا لقائمة معالم الحرم المكي الشريف وجذورها التاريخية والدينية العميقة.

وأوضحت مساعدة مديرة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام النسائي بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين بتول الكيشان أن المبادرة تناولت استعراض ثمانية معالم بارزة بالمسجد الحرام على هيئة تصاميم إنفوجرافيك بمعلومات ثرية وطريقة إبداعية، وتتلخص حول الأهمية التاريخية لتلك الأمكنة وفضلها وسبب تسميتها، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المعالم هي: بئر زمزم - معجن إبراهيم عليه السلام- مقام إبراهيم عليه السلام- الحطيم من الكعبة - الحجر الأسود - الملتزم - الصفا والمروة - ميزاب الرحمة.

من جانبها أشارت الوكيلة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية النسائية ندى المالكي أن إطلاق هذه المبادرة تأتي لتقديم أفضل الخدمات وتوظيف التقانة الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن؛ تحقيقا لرؤية المملكة 2030م.